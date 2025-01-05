Прогноз погоды в Украине на завтра, 6 января

Человек возле моря. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в понедельник, 6 января, прогнозируют потепление. Температура воздуха будет до +1...+5 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко в Telegram.

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В Украине с 6 января ожидается потепление — уже завтра воздух прогреется до +1...+5 °C, а 7 января будет даже +5...+12 °C.

В то же время Диденко прогнозирует, что теплая воздушная масса будет влажной, а также будут проходить атмосферные фронты. Поэтому ожидается мокрый снег с переходом в дождь. Ветер будет южных направлений, порывистый, а порой даже сильный.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Погода в Киеве 6 января

В Киеве в понедельник также потеплеет до +2 °C, а во вторник будет уже +7 °C. Ожидается порывистый ветер юго-западного направления, а также мокрый снег с переходом в дождь.

Скриншот поста Диденко

Напомним, в течение последних суток солнечная активность была на высоком уровне. В целом произошли четыре вспышки класса М и одна вспышка класса Х1,1.

Также мы писали, что в Украине день будет облачным с прояснениями, но без осадков. Лишь в Карпатах и на Закарпатье пройдет небольшой снег.