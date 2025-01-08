Прогноз погоди в Україні на 9 січня від Наталки Діденко

Тепла зима ненадовго — синоптик Діденко попередила українців
Четвер, 9 січня, обіцяє бути теплим по всій Україні. Погода буде сонячною, без опадів. Проте, вже незабаром в Україні можливе похолодання.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні на 9 січня
Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +4…+9 ºC, а на заході та півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до +8…+14 ºC.
Північні області будуть дещо свіжішими — вдень температура становитиме +3…+6 ºC. Вітер переважно південний, помірний, у західних регіонах можливі посилення.
Істотних опадів не передбачається, адже більша частина країни залишиться під впливом високого атмосферного тиску. Лише на заході можливий місцями невеликий дощ.
Погода в Києві 9 січня
У Києві 9 січня пройде без опадів, температура вдень триматиметься на рівні +3…+5 ºC. Вже 10 січня у столиці очікується потепління до +7 ºC.
Коли в Україні буде похолодання
Однак 11-12 січня, у вихідні, погода зміниться — в Україні прогнозується похолодання.
Нагадаємо, фахівці попередили про кілька спалахів на Сонці та спрогнозували, чи можливі магнітні бурі на Землі у середу, 8 січня.
Також синоптики попередили про різкі зміни погоди в Україні впродовж тижня з 6 до 12 січня.
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