Погода в Украине 21 июня — где ждать аномального похолодания

Холодная и дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в субботу, 21 июня, будет аномально холодной в некоторых регионах. Кроме того, в ряд областей придут дожди и шквальный ветер.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине 21 июня

Синоптики рассказали, что из-за преобладания северных воздушных масс и активизации атмосферных фронтов в начале третьей декады июня следует ожидать достаточно холодной погоды. Прогнозируется шквальный ветер, а также периодические дожди и грозы.

Так, в субботу, 21 июня, холоднее всего будет в западных областях, ведь ночью температура воздуха опустится до +6...+11 °C, однако днем поднимется до +18...+23 °C. Также ночью в районе Полесья, а днем в Винницкой области, пройдут небольшие дожди, на остальной территории региона без существенных осадков.

Карта температур в Украине 21 июня. Фото: Meteoprog

Кроме того, дожди ожидаются и в других регионах Украины, кое-где возможна даже гроза. Также везде будет шквальный ветер с порывами 7-12 м/с. Температура воздуха в северных, южных и центральных областях ночью будет колебаться в пределах +7...+16 °C, а днем "подпрыгнет" до +17...+24 °C.

Напомним, 20 июня синоптики объявили опасность в Киеве и области. Жителей предупреждают об осадках и сильных порывах ветра.

Также мы писали, что сегодня на Земле ожидается магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие метеозависимых.