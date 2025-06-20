Синоптики прогнозують на сьогодні зниження температури, дощі та сильний вітер в Україні

Люди під парасольками на вітру. Ілюстративне фото: pexels.com

Погода сьогодні, у п'ятницю, здивує своєю мінливістю. По всій території України можуть бути як дощі, так і сильний вітер зі зниженням температури. 20 червня, в Україні збережеться контрастна погода. Синоптики прогнозують як прохолоду, так і локальні дощі.

Про це інформують Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

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Прогноз на 20 червня від Укргідрометцентру

Фахівці Укргідрометцентру попереджають, що атмосферні умови формуватимуться під впливом поля підвищеного тиску над Правобережжям та полем зниженого тиску на Лівобережжі.

Вдень дощі очікуються у північних і східних регіонах. На інших територіях України опадів не буде.

Проте синоптики зазначають, що у більшості західних, північних і центральних областей північно-західний вітер посилиться до 15–20 м/с. Разом із ним температура почне знижуватись.

Вдень повітря прогріється до +15...+20 °C, на Закарпатті місцями до 23 °C. У південних регіонах від +21...+26 °C.

Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

На сьогодні Наталка Діденко прогнозує по всій території України зниження температури та поривчастий сильний вітер. Це зумовлено холодним атмосферним фронтом, що приносить за собою хвилю прохолодного повітря.

У більшості регіонів температура повітря коливатиметься в межах +15…+21 °C, тоді як на півдні збережеться тепліша погода — до +25 °C.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Погода у Києві

У столиці сьогодні очікується дощова погода з імовірною грозою. Температура повітря знизиться до +16…+18 °C, а пориви вітру сягатимуть штормових значень. Мешканцям столиці радять бути обережними: не залишати легкі речі на балконах та слідкувати за горщиками з рослинами.

Нагадаємо, що сьогодні погода в Харкові та області буде нестійкою. Протягом дня очікується переважно хмарне небо з незначними проясненнями.

А в Одесі прогнозують мінливу хмарність. Вранці можливі дощі, які тимчасово зіпсують погоду.