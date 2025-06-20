Синоптики прогнозируют на сегодня снижение температуры, дожди и сильный ветер в Украине

Люди под зонтиками на ветру. Иллюстративное фото: pexels.com

Погода сегодня, в пятницу, удивит своей переменчивостью. По всей территории Украины могут быть как дожди, так и сильный ветер со снижением температуры. 20 июня, в Украине сохранится контрастная погода. Синоптики прогнозируют как прохладу, так и локальные дожди.

Об этом информируют Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

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Прогноз на 20 июня от Укргидрометцентра

Специалисты Укргидрометцентра предупреждают, что атмосферные условия будут формироваться под влиянием поля повышенного давления над Правобережьем и полем пониженного давления на Левобережье.

Днем дожди ожидаются в северных и восточных регионах. На других территориях Украины осадков не будет.

Однако синоптики отмечают, что в большинстве западных, северных и центральных областей северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с. Вместе с ним температура начнет снижаться.

Днем воздух прогреется до +15...+20 °C, на Закарпатье местами до 23 °C. В южных регионах от +21...+26 °C.

Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

На сегодня Наталка Диденко прогнозирует по всей территории Украины снижение температуры и порывистый сильный ветер. Это обусловлено холодным атмосферным фронтом, который приносит за собой волну прохладного воздуха.

В большинстве регионов температура воздуха будет колебаться в пределах +15...+21 °C, тогда как на юге сохранится более теплая погода — до +25 °C.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается дождливая погода с вероятной грозой. Температура воздуха снизится до +16...+18 °C, а порывы ветра будут достигать штормовых значений. Жителям столицы советуют быть осторожными: не оставлять легкие вещи на балконах и следить за горшками с растениями.

Напомним, что сегодня погода в Харькове и области будет неустойчивой. В течение дня ожидается преимущественно облачное небо с незначительными прояснениями.

А в Одессе прогнозируют переменную облачность. Утром возможны дожди, которые временно испортят погоду.