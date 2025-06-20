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Головна Метео Температура значно знизиться — яка погода буде в Україні завтра

Температура значно знизиться — яка погода буде в Україні завтра

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Дата публікації: 20 червня 2025 14:03
Погода в Україні 21 червня — де чекати аномального похолодання
Холодна та дощова погода. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Україні 21 червня

Погода в Україні у суботу, 21 червня, буде аномально холодною у деяких регіонах. Крім того, в низку областей прийдуть дощі та шквальний вітер.

Про це повідомляє Meteoprog

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Погода в Україні 21 червня

Синоптики розповіли, що через переважання північних повітряних мас та активізацію атмосферних фронтів на початку третьої декади червня слід чекати досить холодної погоди. Прогнозується шквальний вітер, а також періодичні дощі та грози. 

Так, у суботу, 21 червня, найхолодніше буде у західних областях, адже вночі температура повітря опуститься до +6...+11 °C, проте вдень підніметься до +18...+23 °C. Також вночі в районі Полісся, а вдень на Вінниччині, пройдуть невеликі дощі, на решті території регіону без істотних опадів.

Погода в Україні 21 червня
Карта температур в Україні 21 червня. Фото: Meteoprog

Крім того, дощі очікуються і в інших регіонах України, подекуди можлива навіть гроза. Також скрізь буде шквальний вітер з поривами 7-12 м/с. Температура повітря у північних, південних та центральних областях вночі коливатиметься в межах +7...+16 °C, а вдень "підстрибне" до +17...+24 °C. 

Нагадаємо, 20 червня синоптики оголосили небезпеку у Києві та області. Мешканців попереджають про опади та сильні пориви вітру. 

Також ми писали, що сьогодні на Землі очікується магнітна буря, яка може вплинути на самопочуття метеозалежних. 

дощ прогноз погоди погода в Україні вітер температура повітря
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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