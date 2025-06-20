Погода в Україні 21 червня — де чекати аномального похолодання

Холодна та дощова погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у суботу, 21 червня, буде аномально холодною у деяких регіонах. Крім того, в низку областей прийдуть дощі та шквальний вітер.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні 21 червня

Синоптики розповіли, що через переважання північних повітряних мас та активізацію атмосферних фронтів на початку третьої декади червня слід чекати досить холодної погоди. Прогнозується шквальний вітер, а також періодичні дощі та грози.

Так, у суботу, 21 червня, найхолодніше буде у західних областях, адже вночі температура повітря опуститься до +6...+11 °C, проте вдень підніметься до +18...+23 °C. Також вночі в районі Полісся, а вдень на Вінниччині, пройдуть невеликі дощі, на решті території регіону без істотних опадів.

Карта температур в Україні 21 червня. Фото: Meteoprog

Крім того, дощі очікуються і в інших регіонах України, подекуди можлива навіть гроза. Також скрізь буде шквальний вітер з поривами 7-12 м/с. Температура повітря у північних, південних та центральних областях вночі коливатиметься в межах +7...+16 °C, а вдень "підстрибне" до +17...+24 °C.

Нагадаємо, 20 червня синоптики оголосили небезпеку у Києві та області. Мешканців попереджають про опади та сильні пориви вітру.

Також ми писали, що сьогодні на Землі очікується магнітна буря, яка може вплинути на самопочуття метеозалежних.