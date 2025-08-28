Погода на 29 августа — придет рекордное похолодание

Температура рекордно опустится — погода в Украине завтра
В Украине в пятницу, 29 августа, ожидается небольшая облачность и комфортная погода. Однако уже ближайшей ночью почувствуется настоящее осеннее похолодание.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 29 августа
Синоптики рассказали, что завтра будет небольшая облачность, но осадков не предвидится. Однако ожидается преимущественно южный ветер с порывами 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...+16 °C, на северо-востоке и востоке страны столбики термометров будут показывать +7...+12 °C. Однако уже днем будет теплее и температура "подскочит" до +26...+31 °C. В то же время в Карпатах ночью будет +3...+8 °C, днем +18...+23 °C.
Погода в Киеве на 29 августа
Завтра в Киеве и области тоже будет небольшая облачность, но без осадков. Ветер южный с порывами 7-12 м/с.
Температура по области ночью будет колебаться от +11 °C до +16 °C, днем в пределах +26...+31°C.
В Киеве ближайшей ночью ожидается +13...+15 °C, а днем +27...+29 °C.
Напомним, синоптик Наталья Диденко заявила, что Украину накроет сильная жара в сентябре. У нас будет господствовать антициклон, который принесет сухую, солнечную и жаркую погоду.
В то же время астросиноптики опубликовали календарь магнитных бурь на сентябрь 2025 года. В первый месяц осени Землю накроет несколько мощных волн магнитных бурь.
