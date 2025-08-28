Погода на 29 серпня — прийде рекордне похолодання

Літня погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні у п'ятницю, 29 серпня, очікується невелика хмарність та комфортна погода. Однак вже найближчої ночі відчується справжнє осіннє похолодання.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні 29 серпня

Синоптики розповіли, що завтра буде невелика хмарність, але опадів не передбачається. Однак очікується переважно південний вітер з поривами 7-12 м/с.

Карта температур на 29 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11...+16 °C, на північному сході та сході країни стовпчики термометрів показуватимуть +7...+12 °C. Проте вже вдень буде тепліше і температура "підскочить" до +26...+31 °C. Водночас в Карпатах вночі буде +3...+8 °C, вдень +18...+23 °C.

Погода в Києві на 29 серпня

Завтра у Києві та області теж буде невелика хмарність, але без опадів. Вітер південний з поривами 7-12 м/с.

Температура по області вночі буде коливатись від +11 °C до +16 °C, вдень в межах +26...+31°C.

У Києві найближчої ночі очікується +13...+15 °C, а вдень +27...+29 °C.

Скриншот допису Укргідрометцентру

