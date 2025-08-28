Відео
Головна Метео Температура рекордно опуститься — погода в Україні завтра

Температура рекордно опуститься — погода в Україні завтра

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 17:13
Погода на 29 серпня — прийде рекордне похолодання
Літня погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні у п'ятницю, 29 серпня, очікується невелика хмарність та комфортна погода. Однак вже найближчої ночі відчується справжнє осіннє похолодання.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

Читайте також:

Погода в Україні 29 серпня

Синоптики розповіли, що завтра буде невелика хмарність, але опадів не передбачається. Однак очікується переважно південний вітер з поривами 7-12 м/с.

Погода в Україні 29 серпня
Карта температур на 29 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11...+16 °C, на північному сході та сході країни стовпчики термометрів показуватимуть +7...+12 °C. Проте вже вдень буде тепліше і температура "підскочить" до +26...+31 °C. Водночас в Карпатах вночі буде +3...+8 °C, вдень +18...+23 °C.

Погода в Києві на 29 серпня

Завтра у Києві та області теж буде невелика хмарність, але без опадів. Вітер південний з поривами 7-12 м/с. 

Температура по області вночі буде коливатись від +11 °C до +16 °C, вдень в межах +26...+31°C.

У Києві найближчої ночі очікується +13...+15 °C, а вдень +27...+29 °C.

Погода в Києві 29 серпня
Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко заявила, що Україну накриє сильна спека у вересні. В нас пануватиме антициклон, який принесе суху, сонячну й спекотну погоду.

Водночас астросиноптики опублікували календар магнітних бур на вересень 2025 року. У перший місяць осені Землю накриє кілька потужних хвиль магнітних бур.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
