Погода сегодня, 11 февраля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Девушка закутывается в шарф. Фото иллюстративное: freepik.com

Прогноз погоды в Украине на вторник, 11 февраля, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Без осадков.

Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

На дорогах северо-востока страны местами образуется гололедица.

Ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью 3–8 м/с.

Температура ночью составит -7...-12 °С, а в Карпатах столбики термометров опустятся до -10...-15 °С. Днем будет -1...-6 °С, а на западе и юге страны температура будет держаться в пределах от -2...+3 °С. На Закарпатье ночью будет -4...-9 °С, а днем +3...+8 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Преимущественно северо-восточный будет дуть со скоростью 3–8 м/с. В области ночная температура составит -7...-12 °С, а дневная — -1...-6 °С. В Киеве ночью будет -7...-9 °С, а днем — -2...-4 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 11 февраля в Украине ночью ожидается -6...-12 °С, а днем — -2...-6 °С. Правда, на юге и западе в течение дня потеплеет до -3...+3 °С, а на Закарпатье — до +4...+7 °С. Из-за анциклона осадков не будет ни в одной из областей.

В Киеве предполагается сухая морозная погода с температурой воздуха ночью -7...-9 °С, а днем — -2...-4 °С.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 11 февраля в Украине будет холодно. В некоторых регионах ожидается снижение температуры до -15 °С.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что на неделе с 10 по 16 февраля в Украине будет преобладать сухая и прохладная погода. Правда, на выходных местами пройдет снег и снег с дождем.