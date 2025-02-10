Прогноз погоди в Україні на завтра, 11 лютого, від Укргідрометцентру

Зимова погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 11 лютого, очікується хмарною з проясненнями. Місцями похолодає до -15 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 11 лютого

Синоптики зазначають, що протягом доби опадів не буде. На дорогах північного сходу місцями можливе утворення ожеледиці.

Вітер східний та північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

Погода в Україні 10 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі -12...-7 °С, а в Карпатах найхолодніше — -15...-10 °С. Вдень очікується -6...-1 °С, на заході та півдні України -2...+3 °С. На Закарпатті вночі -9...-4 °С, вдень +3...+8 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко прогнозує, що завтра на Закарпатті температура повітря підвищиться до +4...+7 °С.

А у Харкові 11 лютого похолодає до -13 °С. Однак опадів не передбачається.