Прогноз погоди в Україні на завтра, 11 лютого, від синоптика Наталки Діденко

Зима в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 11 лютого, очікується з продовженням морозів. Температура повітря знизиться до -12 °С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Вночі в Україні буде -12...-6 °С, а вдень трохи тепліше — -6...-2 °С. Однак на півдні та заході протягом доби очікується -3...+3 °С. Діденко зазначила, що на Закарпатті температура повітря підвищиться до +4...+7 °С.

Через вплив антициклону, завтра опадів по всій території країни не передбачається.

Погода у Києві 11 лютого

За словами синоптика, у столиці передбачається суха морозна погода. Температура повітря вночі буде -9...-7 °С, вдень — -4...-2 °С.

"Найближчими днями морози ще потривають, з невеликими коливаннями. Сніг ймовірний наприкінці тижня", — додала Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра у Харкові очікується хмарна та морозна погода. Крім того, на дорогах можлива ожеледиця.

А вже 15-16 лютого в Україні можливі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Синоптики зазначають, що морози продовжаться.