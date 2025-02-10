Прогноз погоды в Украине на завтра, 11 февраля, от синоптика Наталки Диденко

Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 11 февраля, ожидается с продолжением морозов. Температура воздуха снизится до -12 °С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Ночью в Украине будет -12...-6 °С, а днем немного теплее — -6...-2 °С. Однако на юге и западе в течение суток ожидается -3...+3 °С. Диденко отметила, что на Закарпатье температура воздуха повысится до +4...+7 °С.

Из-за влияния антициклона завтра осадков по всей территории страны не предвидится.

Погода в Киеве 11 февраля

По словам синоптика, в столице предполагается сухая морозная погода. Температура воздуха ночью будет -9...-7 °С, днем — -4...-2 °С.

"В ближайшие дни морозы еще продлятся, с небольшими колебаниями. Снег вероятен в конце недели", — добавила Диденко.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, завтра в Харькове ожидается облачная и морозная погода. Кроме того, на дорогах возможна гололедица.

А уже 15-16 февраля в Украине возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Синоптики отмечают, что морозы продолжатся.