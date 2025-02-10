Прогноз погоды в Украине на завтра 11 февраля от Укргидрометцентра

Холод скует Украину — погода на завтра от Укргидрометцентра
Погода в Украине завтра, 11 февраля, ожидается облачной с прояснениями. Местами похолодает до -15 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на 11 февраля
Синоптики отмечают, что в течение суток осадков не будет. На дорогах северо-востока местами возможно образование гололеда.
Ветер восточный и северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью -7...-12 °С, а в Карпатах холоднее всего — -10...-15 °С. Днем ожидается -1...-6 °С, на западе и юге Украины -2...+3 °С. На Закарпатье ночью -4...-9 °С, днем +3...+8 °С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что завтра на Закарпатье температура воздуха повысится до +4...+7 °С.
А в Харькове 11 февраля похолодает до -13 °С. Однако осадков не предвидится.
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