Прогноз погоды в Украине на завтра 11 февраля от Укргидрометцентра

Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 11 февраля, ожидается облачной с прояснениями. Местами похолодает до -15 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 11 февраля

Синоптики отмечают, что в течение суток осадков не будет. На дорогах северо-востока местами возможно образование гололеда.

Ветер восточный и северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.

Погода в Украине 10 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью -7...-12 °С, а в Карпатах холоднее всего — -10...-15 °С. Днем ожидается -1...-6 °С, на западе и юге Украины -2...+3 °С. На Закарпатье ночью -4...-9 °С, днем +3...+8 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что завтра на Закарпатье температура воздуха повысится до +4...+7 °С.

А в Харькове 11 февраля похолодает до -13 °С. Однако осадков не предвидится.