Погода сьогодні, 11 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Дівчина загортається у шарф. Фото ілюстративне: freepik.com

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 11 лютого, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Без опадів.

Про це в понеділок, 10 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

На дорогах північного сходу країни місцями утвориться ожеледиця.

Вітер дутиме зі сходу та північного сходу зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура вночі становитиме -7...-12 °С, а у Карпатах стовпчики термометрів опустяться до -10...-15 °С. Удень буде -1...-6 °С, а на заході та півдні країни температура триматиметься в межах від -2...+3 °С. На Закарпатті вночі буде -4...-9 °С, а вдень +3...+8 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та Київській області буде хмарно із проясненнями, без опадів. Переважно північно-східний дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. В області нічна температури становитиме -7...-12 °С, а денна — -1...-6 °С. У Києві вночі буде -7...-9 °С, а вдень — -2...-4 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 11 лютого в Україні вночі очікується -6...-12 °С, а вдень — -2...-6 °С. Щоправда, на півдні та заході впродовж дня потеплішає до -3...+3 °С, а на Закарпатті — до +4...+7 °С. Через анциклон опадів не буде в жодній із областей.

У Києві передбачається суха морозна погода з температурою повітря вночі -7...-9 °С, а вдень — -2...-4 °С.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 11 лютого в Україні буде холодно. У деяких регіонах очікується зниження температури до -15 °С.

Раніше синоптик Ігор Кибальчич повідомив, що на тижні від 10 до 16 лютого в Україні переважатиме суха та прохолодна погода. Щоправда, на вихідних місцями пройде сніг і сніг із дощем.