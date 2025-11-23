Магнитные бури 23 ноября — прогноз на сегодня для метеозависимых

Стоит ли волноваться метеозависимым — прогноз магнитных бурь
В воскресенье, 23 ноября, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируют. Геомагнитное поле будет оставаться спокойным, а солнечная активность — на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 23 ноября
В течение последних суток Солнце проявляло минимальную активность: зафиксировано три вспышки класса В и девять вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.
Специалисты ожидают, что в воскресенье геомагнитная обстановка останется стабильной, хотя сохраняется небольшая вероятность вспышек М-класса.
Солнечная активность 23 ноября
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки М-класса — 15%
- Вероятность вспышки Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 14
Влияние магнитных бурь на самочувствие
Медики напоминают, что магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, в частности провоцировать головную боль, повышение давления и сердечно-сосудистые осложнения. Предупреждения о возможных бурях помогают контролировать риски инфарктов и инсультов в периоды повышенной солнечной активности.
Как облегчить состояние во время магнитных бурь:
- уделяйте больше внимания отдыху и самочувствию;
- обеспечивайте полноценный сон, избегайте чрезмерных физических нагрузок;
- пейте достаточно воды;
- выбирайте легкую и сбалансированную пищу;
- больше времени проводите на свежем воздухе;
- делайте легкую зарядку или растяжку;
- избегайте стрессов и нервного перенапряжения.
