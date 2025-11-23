Видео
Видео

Стоит ли волноваться метеозависимым — прогноз магнитных бурь

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 13:45
обновлено: 14:21
Магнитные бури 23 ноября — прогноз на сегодня для метеозависимых
Головная боль у девушки. Фото: Freepik

В воскресенье, 23 ноября, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируют. Геомагнитное поле будет оставаться спокойным, а солнечная активность — на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 23 ноября

В течение последних суток Солнце проявляло минимальную активность: зафиксировано три вспышки класса В и девять вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.

Специалисты ожидают, что в воскресенье геомагнитная обстановка останется стабильной, хотя сохраняется небольшая вероятность вспышек М-класса.

Солнечная активность 23 ноября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки М-класса — 15%
  • Вероятность вспышки Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 14
Прогноз магнітних бур 23 листопада
Женщина с головной болью. Фото: Freepik

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Медики напоминают, что магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, в частности провоцировать головную боль, повышение давления и сердечно-сосудистые осложнения. Предупреждения о возможных бурях помогают контролировать риски инфарктов и инсультов в периоды повышенной солнечной активности.

Как облегчить состояние во время магнитных бурь:

  • уделяйте больше внимания отдыху и самочувствию;
  • обеспечивайте полноценный сон, избегайте чрезмерных физических нагрузок;
  • пейте достаточно воды;
  • выбирайте легкую и сбалансированную пищу;
  • больше времени проводите на свежем воздухе;
  • делайте легкую зарядку или растяжку;
  • избегайте стрессов и нервного перенапряжения.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
