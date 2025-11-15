Магнітні бурі 15 листопада — на Сонці були рідкісні спалахи

Головний біль у дівчини. Ілюстративне фото: freepik

Магнітосфера Землі у суботу, 15 листопада, знаходиться у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується. Однак на Сонці були рідкісні спалахи.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 15 листопада

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулося шість спалахів класу С, один спалах М та один спалах класу Х4.

Фахівці пояснили, що сонячні спалахи X-класу є найпотужнішими і трапляються нечасто. Якщо ж вони спрямовані на Землю, такі спалахи та пов'язані з ними КВМ можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми.

Крім того, спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Попри це вони викликають гарне полярне сяйво.

Так, очікується, що в суботу геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до рівня слабкого шторму. Сонячна активність, ймовірно, буде високою.

Сонячна активність на 15 листопада

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 85%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 55%

Кількість сонячних плям — 32.

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть неабияк впливати на самопочуття метеозалежних людей. Вони можуть відчувати головний біль, втому чи перепади тиску. Однак є прості поради, які допоможуть почувати себе краще:

здоровий сон,

підтримувати водний баланс,

зменшити рівень стресу та хвилювань,

обмежити споживання кави, алкоголю та відмовитися від шкідливих звичок,

регулярна фізична активність,

прогулянки та свіжому повітрі,

повноцінне та здорове харчування,

зменшити використання гаджетів перед сном,

контролювати тиск та вчасно приймати ліки, якщо є такі проблеми.

Нагадаємо, 11 листопада на Сонці стався найпотужніший спалах цього року. Він спричинив радіоперебої в Європі та Африці.

Також ми опублікували календар магнітних бур на листопад. В останній місяць осені є особливо небезпечні дні.