На Сонці були рідкісні спалахи — прогноз магнітних бур сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 13:58
Оновлено: 13:59
Магнітні бурі 15 листопада — на Сонці були рідкісні спалахи
Головний біль у дівчини. Ілюстративне фото: freepik

Магнітосфера Землі у суботу, 15 листопада, знаходиться у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується. Однак на Сонці були рідкісні спалахи. 

Про це повідомляє Meteoprog. 

Читайте також:

Магнітні бурі 15 листопада

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулося шість спалахів класу С, один спалах М та один спалах класу Х4.

Фахівці пояснили, що сонячні спалахи X-класу є найпотужнішими і трапляються нечасто. Якщо ж вони спрямовані на Землю, такі спалахи та пов'язані з ними КВМ можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми.

Крім того, спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Попри це вони викликають гарне полярне сяйво.

Так, очікується, що в суботу геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до рівня слабкого шторму. Сонячна активність, ймовірно, буде високою.

Сонячна активність на 15 листопада

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 85%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 55%
  • Кількість сонячних плям — 32.

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть неабияк впливати на самопочуття метеозалежних людей. Вони можуть відчувати головний біль, втому чи перепади тиску. Однак є прості поради, які допоможуть почувати себе краще:

  • здоровий сон,
  • підтримувати водний баланс,
  • зменшити рівень стресу та хвилювань,
  • обмежити споживання кави, алкоголю та відмовитися від шкідливих звичок,
  • регулярна фізична активність,
  • прогулянки та свіжому повітрі,
  • повноцінне та здорове харчування,
  • зменшити використання гаджетів перед сном,
  • контролювати тиск та вчасно приймати ліки, якщо є такі проблеми.

Нагадаємо, 11 листопада на Сонці стався найпотужніший спалах цього року. Він спричинив радіоперебої в Європі та Африці.

Також ми опублікували календар магнітних бур на листопад. В останній місяць осені є особливо небезпечні дні. 

космос Сонце магнітні бурі головний біль погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
