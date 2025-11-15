Магнитные бури 15 ноября — на Солнце были редкие вспышки

Головная боль у девушки. Иллюстративное фото: freepik

Магнитосфера Земли в субботу, 15 ноября, находится в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается. Однако на Солнце были редкие вспышки.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 15 ноября

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С, одна вспышка М и одна вспышка класса Х4.

Специалисты объяснили, что солнечные вспышки X-класса являются самыми мощными и случаются нечасто. Если же они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними КВМ могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.

Кроме того, вспышки X-класса могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Несмотря на это они вызывают хорошее полярное сияние.

Так, ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от нестабильного уровня до уровня слабого шторма. Солнечная активность, вероятно, будет высокой.

Головная боль у девушки. Иллюстративное фото: freepik

Солнечная активность на 15 ноября

Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 85%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 55%

Количество солнечных пятен — 32.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут сильно влиять на самочувствие метеозависимых людей. Они могут испытывать головную боль, усталость или перепады давления. Однако есть простые советы, которые помогут чувствовать себя лучше:

здоровый сон,

поддерживать водный баланс,

уменьшить уровень стресса и волнений,

ограничить потребление кофе, алкоголя и отказаться от вредных привычек,

регулярная физическая активность,

прогулки на свежем воздухе,

полноценное и здоровое питание,

уменьшить использование гаджетов перед сном,

контролировать давление и вовремя принимать лекарства, если есть такие проблемы.

Напомним, 11 ноября на Солнце произошла самая мощная вспышка этого года. Она вызвала радиоперебои в Европе и Африке.

Также мы опубликовали календарь магнитных бурь на ноябрь. В последний месяц осени есть особенно опасные дни.