Україна
Теплое воскресенье, но не для всех — какая погода будет в Украине

Теплое воскресенье, но не для всех — какая погода будет в Украине

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 06:25
обновлено: 01:57
Сегодня в Украине прогнозируют относительно теплую погоду, но с осадками — даже возможен снег
Прогулка по осеннему парку. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня в Украине в ее южной части будет царить теплая осенняя погода. Но на западе будет прохладнее и даже может выпасть мокрый снег.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Читайте также:

Погода на 23 ноября от Укргидрометцентра

Итак, сегодня, в воскресенье 23 ноября, в западных областях местами ожидать значительный, мокрый снег. Также прогнозируется налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах гололедица. Температура будет колебаться в пределах -3...+2 °C.

Погода в Україні 23 листопада
Погода в Украине 23 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Осадки также предполагаются на остальной территории Украины, кроме востока и юго-востока. В Житомирской и Винницкой областях возможен мокрый снег. Утром в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях туман.

Температура воздуха на юге повысится до +11...+16 °C. В северных регионах столбики термометров будут показывать +3...+8 °C. Также будет северо-восточный ветер с переходом на южный, 5-10 м/с.

Прогноз от Наталки Диденко

Диденко прогнозирует, что сегодня в западных областях Украины будет снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

"На севере — местами небольшой дождь, вечером на Житомирщине и Киевщине возможно с мокрым снегом. На востоке — без осадков. На юге — дождь вероятен только в Одесской области. В центральной части дожди пройдут в Винницкой области (возможно местами с мокрым снегом) и Черкасской области. На Полтавщине, Днепропетровщине и в Кропивницком с районами - без существенных осадков", — говорится в сообщении.

Погода на 23 листопада
Карта температур на 23 ноября. Фото: Метеопост

Температура воздуха в западных областях Украины на уровне +1...+5 °C. В северных областях будет +4...+8 °C. На остальной территории Украины будет царить весенняя погода, +10...+15 °C, а на юге до +17 °C.

Напомним, 22 ноября Львов засыпало снегом. Город и область расчищали тысячи коммунальщиков, а в ряде населенных пунктов нет света.

Также мы писали, что сегодня Одессу накроет осенняя морось. Синоптики назвали, какой будет температура воздуха.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
