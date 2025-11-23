Відео
Тепла неділя, але не для всіх — яка погода сьогодні в Україні

Тепла неділя, але не для всіх — яка погода сьогодні в Україні

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 06:25
Оновлено: 07:08
Сьогодні в Україні прогнозують відносно теплу погоду, але з опадами — навіть можливий сніг
Прогулянка осіннім парком. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні в Україні в її південній частині буде панувати тепла осіння погода. Але на заході буде прохолодніше й навіть може випасти мокрий сніг.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко

Читайте також:

Погода на 23 листопада від Укргідрометцентру

Отже, сьогодні, у неділю 23 листопада, у західних областях місцями очікувати значний, мокрий сніг. Також прогнозується налипання мокрого снігу, ожеледь, а на дорогах ожеледиця. Температура коливатиметься в межах -3...+2 °C.

Погода в Україні 23 листопада
Погода в Україні 23 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Опади також передбачаються на решті території України, крім сходу та південного сходу. У Житомирській та Вінницькій областях можливий мокрий сніг. Вранці у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях туман.

Температура повітря на півдні підвищиться до +11...+16 °C. У північних регіонах стовпчики термометрів показуватимуть +3...+8 °C. Також буде північно-східний вітер з переходом на південний, 5-10 м/с. 

Прогноз від Наталки Діденко

Діденко прогнозує, що сьогодні у західних областях України буде сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. 

"На півночі — місцями невеликий дощ, ввечері на Житомирщині та Київщині можливо з мокрим снігом. На сході — без опадів. На півдні — дощ ймовірний лише на Одещині. У центральній частині дощі пройдуть на Вінниччині (можливо подекуди з мокрим снігом) та Черкащині. На Полтавщині, Дніпропетровщині та в Кропивницькому з районами — без істотних опадів", — йдеться у повідомленні. 

Погода на 23 листопада
Карта температур на 23 листопада. Фото: Метеопост

Температура повітря у західних областях України на рівні +1...+5 °C. У північних областях буде +4...+8 °C.  На решті території України пануватиме весняна погода, +10...+15 °C, а на півдні до +17 °C.

Нагадаємо, 22 листопада Львів засипало снігом. Місто та область розчищали тисячі комунальників, а в низці населених пунктів немає світла. 

Також ми писали, що сьогодні Одесу накриє осіння мряка. Синоптики назвали, якою буде температура повітря. 

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
