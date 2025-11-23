Магнітні бурі 23 листопада — прогноз на сьогодні для метеозалежних

Головний біль у дівчини. Фото: Freepik

У неділю, 23 листопада, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують. Геомагнітне поле залишатиметься спокійним, а сонячна активність — на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 23 листопада

Протягом останньої доби Сонце проявляло мінімальну активність: зафіксовано три спалахи класу В та дев'ять спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.

Фахівці очікують, що в неділю геомагнітна обстановка залишиться стабільною, хоча зберігається невелика ймовірність спалахів М-класу.

Сонячна активність 23 листопада

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху М-класу — 15%

Ймовірність спалаху Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 14

Жінка з головним болем. Фото: Freepik

Вплив магнітних бур на самопочуття

Медики нагадують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, зокрема провокувати головний біль, підвищення тиску та серцево-судинні ускладнення. Попередження про можливі бурі допомагають контролювати ризики інфарктів та інсультів у періоди підвищеної сонячної активності.

Як полегшити стан під час магнітних бур:

приділяйте більше уваги відпочинку та самопочуттю;

забезпечуйте повноцінний сон, уникайте надмірних фізичних навантажень;

пийте достатньо води;

обирайте легку та збалансовану їжу;

більше часу проводьте на свіжому повітрі;

робіть легку зарядку або розтяжку;

уникайте стресів та нервового перенапруження.

Нагадаємо, синоптики розповіли, в яких регіонах України сьогодні буде тепло.

А також ми писали, що 15 листопада на Сонці зафіксували рідкісні спалахи.