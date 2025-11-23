Магнітні бурі 23 листопада — прогноз на сьогодні для метеозалежних

Чи варто хвилюватися метеозалежним — прогноз магнітних бур
У неділю, 23 листопада, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують. Геомагнітне поле залишатиметься спокійним, а сонячна активність — на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 23 листопада
Протягом останньої доби Сонце проявляло мінімальну активність: зафіксовано три спалахи класу В та дев'ять спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.
Фахівці очікують, що в неділю геомагнітна обстановка залишиться стабільною, хоча зберігається невелика ймовірність спалахів М-класу.
Сонячна активність 23 листопада
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху М-класу — 15%
- Ймовірність спалаху Х-класу — 1%
- Кількість сонячних плям — 14
Вплив магнітних бур на самопочуття
Медики нагадують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, зокрема провокувати головний біль, підвищення тиску та серцево-судинні ускладнення. Попередження про можливі бурі допомагають контролювати ризики інфарктів та інсультів у періоди підвищеної сонячної активності.
Як полегшити стан під час магнітних бур:
- приділяйте більше уваги відпочинку та самопочуттю;
- забезпечуйте повноцінний сон, уникайте надмірних фізичних навантажень;
- пийте достатньо води;
- обирайте легку та збалансовану їжу;
- більше часу проводьте на свіжому повітрі;
- робіть легку зарядку або розтяжку;
- уникайте стресів та нервового перенапруження.
