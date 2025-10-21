Магнитные бури 21 октября — какой прогноз для метеозависимых

Ухудшение самочувствия. Фото: Freepik

Во вторник, 21 октября, значительных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. По данным астрономических наблюдений, в течение последних суток солнечная активность оставалась на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 21 октября

На поверхности Солнца зафиксировано семь вспышек класса С, которые не имеют существенного влияния на земную магнитосферу, и две вспышки среднего класса М, самая большая из которых достигла отметки М1,8.

Вспышки М-класса обычно вызывают незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли и иногда могут вызывать слабые солнечные радиационные штормы. Несмотря на это, во вторник геомагнитное поле будет оставаться в пределах от тихого до нестабильного состояния. Солнечная активность ожидается низкой, однако существует небольшая вероятность повторных вспышек класса М.

Солнце. Фото: Pexels

Солнечная активность на 21 октября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 16.

Как магнитные бури могут портить самочувствие

Во время даже незначительных магнитных колебаний некоторые люди могут испытывать легкое ухудшение самочувствия — головную боль, усталость, раздражительность или колебания артериального давления.

Один из факторов, помогающий стабилизировать состояние организма в этот период — правильное питание.

Специалисты советуют в дни повышенной солнечной активности придерживаться сбалансированной диеты. Особенно важно пить достаточное количество воды, ведь обезвоживание усиливает головную боль и усталость. Стоит уменьшить потребление кофе, алкоголя, соли и жирных продуктов - они повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Полезно добавить в рацион продукты, содержащие магний, калий и витамины группы B: бананы, орехи, овсянку, рыбу, шпинат, сухофрукты. Эти вещества поддерживают работу сердца и нервной системы, помогая легче переносить изменения магнитного поля.

Напомним, известно, какие дни в октябре еще будут нести опасность для метеозависимых.

Также синоптики сказали, какой будет погода в ноябре и есть ли шанс на потепление.