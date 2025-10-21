Магнитные бури 21 октября — какой прогноз для метеозависимых

Произошло семь вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня
Во вторник, 21 октября, значительных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. По данным астрономических наблюдений, в течение последних суток солнечная активность оставалась на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 21 октября
На поверхности Солнца зафиксировано семь вспышек класса С, которые не имеют существенного влияния на земную магнитосферу, и две вспышки среднего класса М, самая большая из которых достигла отметки М1,8.
Вспышки М-класса обычно вызывают незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли и иногда могут вызывать слабые солнечные радиационные штормы. Несмотря на это, во вторник геомагнитное поле будет оставаться в пределах от тихого до нестабильного состояния. Солнечная активность ожидается низкой, однако существует небольшая вероятность повторных вспышек класса М.
Солнечная активность на 21 октября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 16.
Как магнитные бури могут портить самочувствие
Во время даже незначительных магнитных колебаний некоторые люди могут испытывать легкое ухудшение самочувствия — головную боль, усталость, раздражительность или колебания артериального давления.
Один из факторов, помогающий стабилизировать состояние организма в этот период — правильное питание.
Специалисты советуют в дни повышенной солнечной активности придерживаться сбалансированной диеты. Особенно важно пить достаточное количество воды, ведь обезвоживание усиливает головную боль и усталость. Стоит уменьшить потребление кофе, алкоголя, соли и жирных продуктов - они повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Полезно добавить в рацион продукты, содержащие магний, калий и витамины группы B: бананы, орехи, овсянку, рыбу, шпинат, сухофрукты. Эти вещества поддерживают работу сердца и нервной системы, помогая легче переносить изменения магнитного поля.
