Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Сталося сім спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

Сталося сім спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 14:15
Оновлено: 14:12
Магнітні бурі 21 жовтня — який прогноз для метеозалежних
Погіршення самопочуття. Фото: Freepik

У вівторок, 21 жовтня, значних магнітних бур на Землі не прогнозується. За даними астрономічних спостережень, протягом останньої доби сонячна активність залишалася на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 21 жовтня

На поверхні Сонця зафіксовано сім спалахів класу С, які не мають суттєвого впливу на земну магнітосферу, та два спалахи середнього класу М, найбільший із яких досягнув позначки М1,8.

Спалахи М-класу зазвичай викликають незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі та іноді можуть спричиняти слабкі сонячні радіаційні шторми. Попри це, у вівторок геомагнітне поле залишатиметься у межах від тихого до нестабільного стану. Сонячна активність очікується низькою, однак існує невелика ймовірність повторних спалахів класу М.

Магнітні бурі
Сонце. Фото: Pexels

Сонячна активність на 21 жовтня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • Кількість сонячних плям — 16.

Як магнітні бурі можуть псувати самопочуття

Під час навіть незначних магнітних коливань деякі люди можуть відчувати легке погіршення самопочуття — головний біль, втому, дратівливість або коливання артеріального тиску.

Один із чинників, що допомагає стабілізувати стан організму в цей період — правильне харчування.

Фахівці радять у дні підвищеної сонячної активності дотримуватися збалансованої дієти. Особливо важливо пити достатню кількість води, адже зневоднення посилює головний біль і втому. Варто зменшити споживання кави, алкоголю, солі та жирних продуктів — вони підвищують навантаження на серцево-судинну систему. Корисно додати до раціону продукти, що містять магній, калій і вітаміни групи B: банани, горіхи, вівсянку, рибу, шпинат, сухофрукти. Ці речовини підтримують роботу серця та нервової системи, допомагаючи легше переносити зміни магнітного поля.

Нагадаємо, відомо, які дні у жовтні ще нестимуть небезпеку для метеозалежних.

Також синоптики сказали, якою буде погода у листопаді та чи є шанс на потепління. 

космос Сонце здоров'я магнітні бурі погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації