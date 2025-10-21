Магнітні бурі 21 жовтня — який прогноз для метеозалежних

Погіршення самопочуття. Фото: Freepik

У вівторок, 21 жовтня, значних магнітних бур на Землі не прогнозується. За даними астрономічних спостережень, протягом останньої доби сонячна активність залишалася на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 21 жовтня

На поверхні Сонця зафіксовано сім спалахів класу С, які не мають суттєвого впливу на земну магнітосферу, та два спалахи середнього класу М, найбільший із яких досягнув позначки М1,8.

Спалахи М-класу зазвичай викликають незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі та іноді можуть спричиняти слабкі сонячні радіаційні шторми. Попри це, у вівторок геомагнітне поле залишатиметься у межах від тихого до нестабільного стану. Сонячна активність очікується низькою, однак існує невелика ймовірність повторних спалахів класу М.

Сонце. Фото: Pexels

Сонячна активність на 21 жовтня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 16.

Як магнітні бурі можуть псувати самопочуття

Під час навіть незначних магнітних коливань деякі люди можуть відчувати легке погіршення самопочуття — головний біль, втому, дратівливість або коливання артеріального тиску.

Один із чинників, що допомагає стабілізувати стан організму в цей період — правильне харчування.

Фахівці радять у дні підвищеної сонячної активності дотримуватися збалансованої дієти. Особливо важливо пити достатню кількість води, адже зневоднення посилює головний біль і втому. Варто зменшити споживання кави, алкоголю, солі та жирних продуктів — вони підвищують навантаження на серцево-судинну систему. Корисно додати до раціону продукти, що містять магній, калій і вітаміни групи B: банани, горіхи, вівсянку, рибу, шпинат, сухофрукти. Ці речовини підтримують роботу серця та нервової системи, допомагаючи легше переносити зміни магнітного поля.

Нагадаємо, відомо, які дні у жовтні ще нестимуть небезпеку для метеозалежних.

Також синоптики сказали, якою буде погода у листопаді та чи є шанс на потепління.