Погода в Украине на 6 марта — прогноз от Наталки Диденко

Теплая и ветреная погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в четверг, 6 марта, будет очень теплой. В центральных и южных областях температура воздуха достигнет +18 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 6 марта

Диденко рассказала, что до конца недели в Украине будет очень теплая погода. Завтра в дневные часы максимальная температура воздуха будет достигать +14...+16 °C, а в центральных и южных областях столбики термометров поднимутся до +18 °C.

Кроме того, в четверг еще ожидается сильный ветер со штормовыми порывами 15-20 м/с.

"В течение 7, 8 и 9 марта ветер стихнет и будет умеренным или небольшим. И к этой синоптической идиллии еще и присоединится солнце — будет или переменная облачность, или ясно", — говорится в сообщении.

Карта температур. Фото: Метеопост

Погода в Киеве 6 марта

В Киеве завтра, 6 марта, будет без осадков. В то же время также ожидается сильный порывистый ветер. Дневная температура воздуха поднимется до +15 °C.

В то же время синоптик добавила, что ближайшее похолодание в Украине ожидается с 14-15 марта.

Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, 5 марта в Украине будет сильный шторм из-за ветра с порывами 15-20 м/с. Несмотря на это, в некоторых регионах ожидается + 14 °C.

Кроме того, специалисты обнародовали прогноз магнитных бурь на март 2025 года. Предполагаются дни, которые несут страшную опасность.