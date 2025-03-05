Погода в Україні на 6 березня — прогноз від Наталки Діденко

Справжнє тепло — Діденко сказала, де завтра чекати +18 °C
Погода в Україні у четвер, 6 березня, буде дуже теплою. У центральних та південних областях температура повітря сягне до +18 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 6 березня
Діденко розповіла, що до кінця тижня в Україні буде дуже тепла погода. Завтра у денні години максимальна температура повітря сягатиме +14...+16 °C, а в центральних та південних областях стовпчики термометрів піднімуться до +18 °C.
Крім того, в четвер ще очікується сильний вітер зі штормовими поривами 15-20 м/с.
"Впродовж 7, 8 та 9 березня вітер стихне і буде помірним чи невеликим. І до цієї синоптичної ідилії ще й приєднається сонце — буде або мінлива хмарність, або ясно", — йдеться у повідомленні.
Погода в Києві 6 березня
У Києві завтра, 6 березня, буде без опадів. Водночас також очікується сильний рвучкий вітер. Денна температура повітря підвищиться до +15 °C.
Водночас синоптик додала, що найближче похолодання в Україні очікується з 14-15 березня.
Нагадаємо, 5 березня в Україні буде сильний шторм через вітер з поривами 15-20 м/с. Попри це, в деяких регіонах очікується +14 °C.
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