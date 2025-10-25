Магнитные бури сегодня — прогноз для Земли и здоровья

Головная боль у пожилой женщины. Фото иллюстративное: Grand Oaks Assisted Living

В субботу, 25 октября, на Земле не ожидается значительных магнитных бурь, поэтому геомагнитное поле будет оставаться преимущественно спокойным или слабо нестабильным. Солнечная активность находится на низком уровне, а вероятность мощных вспышек остается минимальной.

Об этом сообщил Meteoprog в субботу, 25 октября.

Прогноз магнитных бурь на 25 октября

По данным специалистов, в течение последних суток Солнце проявляло умеренную активность. Было зафиксировано четыре вспышки класса С, которые не оказывают существенного влияния на магнитное поле Земли. Ожидается, что в этот день геомагнитная ситуация будет оставаться стабильной, а вероятность штормов — минимальной.

Солнечная активность на 25 октября

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 18.

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Back to Health Physio

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Прогноз свидетельствует, что Солнце будет сохранять относительное спокойствие и серьезных колебаний не ожидается. Низкая активность уменьшает риск влияния на технические системы и самочувствие людей. Однако эксперты советуют метеозависимым внимательно следить за изменениями, ведь даже слабые геомагнитные волнения могут влиять на давление, сон и уровень энергии.

