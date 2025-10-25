Магнітні бурі сьогодні — прогноз для Землі та здоров’я

Головний біль у літньої жінки. Фото ілюстративне: Grand Oaks Assisted Living

У суботу, 25 жовтня на Землі не очікується значних магнітних бур, тож геомагнітне поле залишатиметься переважно спокійним або слабко нестабільним. Сонячна активність перебуває на низькому рівні, а ймовірність потужних спалахів залишається мінімальною.

Про це повідомив Meteoprog у суботу, 25 жовтня.

Прогноз магнітних бур на 25 жовтня

За даними фахівців, протягом останньої доби Сонце проявляло помірну активність. Було зафіксовано чотири спалахи класу С, які не мають істотного впливу на магнітне поле Землі. Очікується, що цього дня геомагнітна ситуація залишатиметься стабільною, а ймовірність штормів — мінімальною.

Сонячна активність на 25 жовтня

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 10%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%;

Кількість сонячних плям – 18.

Вплив магнітних бур на самопочуття

Прогноз свідчить, що Сонце зберігатиме відносний спокій і серйозних коливань не очікується. Низька активність зменшує ризик впливу на технічні системи та самопочуття людей. Однак експерти радять метеозалежним уважно стежити за змінами, адже навіть слабкі геомагнітні хвилювання можуть впливати на тиск, сон та рівень енергії.

Нагадаємо, що 4 жовтня 2025 року Європейське космічне агентство відкрило новітню антену для далекого зв’язку New Norcia, зміцнюючи свою незалежність у сфері космічних комунікацій.

Раніше ми також інформували, що в листопаді очікуються лише незначні магнітні бурі, а геомагнітна активність залишатиметься спокійною або помірною, згідно з даними Space Weather Prediction Center.