Главная Метео Жара сменится дождями — прогноз погоды в Украине на завтра

Жара сменится дождями — прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 18:34
Прогноз погоды на 21 июля - какой будет погода завтра
Женщина с зонтом в дождь. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 21 августа, в Украине ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:
Жара сменится дождями — прогноз погоды в Украине на завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентр. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 21 июля

В западных областях и Житомирской области днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер преимущественно западный, скорость 5-10 м/с.

Температура ночью составит +13.... +18 °С, днем воздух прогреется до +25.... +30 °С, на юге страны — до +33 °С, а на западе — +20...+25 °С.

Жара сменится дождями — прогноз погоды в Украине на завтра - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, астросиноптики предупредили о 5-балльной магнитной буре, которая накроет Землю.

А также мы писали, в каких регионах ждать жаркой погоды.

погода Укргидрометцентр дождь осадки жара
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
