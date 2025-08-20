Прогноз погоды на 21 июля - какой будет погода завтра

Жара сменится дождями — прогноз погоды в Украине на завтра
Дата публикации 20 августа 2025 18:34
Женщина с зонтом в дождь. Фото: Новини.LIVE
В четверг, 21 августа, в Украине ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
В западных областях и Житомирской области днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.
Ветер преимущественно западный, скорость 5-10 м/с.
Температура ночью составит +13.... +18 °С, днем воздух прогреется до +25.... +30 °С, на юге страны — до +33 °С, а на западе — +20...+25 °С.
