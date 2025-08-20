Прогноз погоды на 21 июля - какой будет погода завтра

Женщина с зонтом в дождь. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 21 августа, в Украине ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Пост Укргидрометеоцентр. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 21 июля

В западных областях и Житомирской области днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер преимущественно западный, скорость 5-10 м/с.

Температура ночью составит +13.... +18 °С, днем воздух прогреется до +25.... +30 °С, на юге страны — до +33 °С, а на западе — +20...+25 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

