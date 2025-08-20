Відео
Спека зміниться дощами — прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 18:34
Прогноз погоди на 21 липня - якою буде погода завтра
Жінка з парасолею в дощ. Фото: Новини.LIVE

В четвер, 21 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також:
Спека зміниться дощами — прогноз погоди в Україні на завтра - фото 1
Пост Укргідрометеоцентр. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 21 липня

У західних областях та Житомирській області вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер переважно західний, швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі становитиме +13....+18 °С, вдень повітря прогріється до +25....+30 °С, на півдні країни — до +33 °С, а на заході — +20...+25 °С.

Спека зміниться дощами — прогноз погоди в Україні на завтра - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, астросиноптики попередили про 5-бальну магнітну бурю, яка накриє Землю.

А також ми писали, в яких регіонах чекати спекотної погоди.

погода Укргідрометцентр дощ опади спека
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
