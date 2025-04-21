Погода в Украине 22 апреля — прогноз погоды от Укргидрометцентра

Девушка идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 22 апреля, будет теплой и местами дождливой. Ветер ожидается слабый, переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 22 апреля

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Украине ожидается теплая весенняя погода с переменной облачностью. Преимущественно без осадков, однако в некоторых регионах возможны дожди и грозы.

Кратковременные дожди с грозами вероятны днем в Закарпатской области, Прикарпатье и местами на юго-востоке страны. На остальной территории — сухо.

Ветер будет слабый, переменных направлений, скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8...+13 °С, днем ожидается +21...+26 °С. В Карпатах, на морском побережье и в юго-восточных областях будет немного прохладнее, там от +17 до +22 °С.

Прогноз погоды в Украине на 22 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 22 апреля Украина будет одной из самых теплых стран Европы.

А в течение недели температура воздуха в Украине максимально поднимется до +28 °С.