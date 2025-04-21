Погода в Україні 22 квітня — детальний прогноз від Наталки Діденко

Весняна погода. Фото: УНІАН

У вівторок, 22 квітня, Україна буде однією з найтепліших країн Європи — протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +20...+26 °C. По всій Україні буде сонячна та суха погода.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні 22 квітня

Наталка Діденко попередила, що вночі температура повітря буде ще доволі низькою. Крім того, опади прогнозуються в Україні лише на південному сході, в Криму, на Закарпатті та навколо Карпат. Решта території залишиться в зоні впливу сухої повітряної маси. На решті території буде сонячно та сухо, а температура повітря коливатиметься в межах до +26 °C.

Рух антициклону. Фото: Wetterzentrale

Прогноз погоди в Києві 22 квітня

У столиці у вівторок, 22 квітня, очікується сонячна комфортна погода — вдень повітря прогріється до +24 °C.

В Україну прийде похолодання

Наталка Діденко попередила, що найближчі дні будуть теплими та сонячними. Однак, починаючи із суботи, 26 квітня, в Україну надійде холодний атмосферний фронт. Він принесе дощі, а температура знизиться до +12...+18 °C, за винятком південних та східних областей, де буде тепліше. Втім, уже наступного дня, у неділю, 27 квітня, дощі припиняться. Проте день буде прохолодним, хоч і сонячним.

Нагадаємо, Наталка Діденко пояснила раніше, як буде змінюватися погода впродовж тижня.

А кілька днів тому мешканці Києва стали свідками рідкісного природного явища в небі.