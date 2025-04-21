Погода в Украине 22 апреля — подробный прогноз от Наталки Диденко

Весенняя погода. Фото: УНИАН

Во вторник, 22 апреля, Украина будет одной из самых теплых стран Европы — в течение дня столбики термометров поднимутся до +20...+26 °C. По всей Украине будет солнечная и сухая погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине 22 апреля

Наталья Диденко предупредила, что ночью температура воздуха будет еще довольно низкой. Кроме того, осадки прогнозируются в Украине только на юго-востоке, в Крыму, на Закарпатье и вокруг Карпат. Остальная территория останется в зоне влияния сухой воздушной массы. На остальной территории будет солнечно и сухо, а температура воздуха будет колебаться в пределах до +26 °C.

Движение антициклона. Фото: Wetterzentrale

Прогноз погоды в Киеве 22 апреля

В столице во вторник, 22 апреля, ожидается солнечная комфортная погода — днем воздух прогреется до +24 °C.

В Украину придет похолодание

Наталка Диденко предупредила, что ближайшие дни будут теплыми и солнечными. Однако, начиная с субботы, 26 апреля, в Украину придет холодный атмосферный фронт. Он принесет дожди, а температура снизится до +12...+18 °C, за исключением южных и восточных областей, где будет теплее. Впрочем, уже на следующий день, в воскресенье, 27 апреля, дожди прекратятся. Однако день будет прохладным, хотя и солнечным.

Напомним, Наталка Диденко объяснила ранее, как будет меняться погода в течение недели.

А несколько дней назад жители Киева стали свидетелями редкого природного явления в небе.