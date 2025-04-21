Погода в Україні 22 квітня — прогноз погоди від Укргідрометцентру

Спека та дощі — в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на завтра
Погода в Україні завтра, 22 квітня, буде теплою та подекуди дощовою. Вітер очікується слабкий, змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 м/с.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 22 квітня
За прогнозами синоптиків, у понеділок в Україні очікується тепла весняна погода з мінливою хмарністю. Переважно без опадів, однак у деяких регіонах можливі дощі та грози.
Короткочасні дощі з грозами ймовірні вдень у Закарпатській області, Прикарпатті та місцями на південному сході країни. На решті території — сухо.
Вітер буде слабкий, змінних напрямків, швидкістю 3–8 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +8...+13 °С, вдень очікується +21...+26 °С. У Карпатах, на морському узбережжі та в південно-східних областях буде трохи прохолодніше, там від +17 до + 22 °С.
Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що 22 квітня Україна буде однією з найтепліших країн Європи.
А протягом тижня температура повітря в Україні максимально підійметься до +28 °С.
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