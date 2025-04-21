Погода в Україні 22 квітня — прогноз погоди від Укргідрометцентру

Дівчина йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 22 квітня, буде теплою та подекуди дощовою. Вітер очікується слабкий, змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 22 квітня

За прогнозами синоптиків, у понеділок в Україні очікується тепла весняна погода з мінливою хмарністю. Переважно без опадів, однак у деяких регіонах можливі дощі та грози.

Короткочасні дощі з грозами ймовірні вдень у Закарпатській області, Прикарпатті та місцями на південному сході країни. На решті території — сухо.

Вітер буде слабкий, змінних напрямків, швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +8...+13 °С, вдень очікується +21...+26 °С. У Карпатах, на морському узбережжі та в південно-східних областях буде трохи прохолодніше, там від +17 до + 22 °С.

Прогноз погоди в Україні на 22 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що 22 квітня Україна буде однією з найтепліших країн Європи.

А протягом тижня температура повітря в Україні максимально підійметься до +28 °С.