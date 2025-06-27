Когда в Украину придет тепло — синоптик назвал дату

Сильная жара на улице. Фото: Новини.LIVE

Уже вскоре в Украину вернется настоящее летнее потепление и жаркая погода. Уже с 29 июня будет меньше ветра, больше прояснений и солнечных дней.

Об этом сообщила синоптик, пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга в Медиацентре Украина.

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Птуха рассказала, что уже с воскресенья, 29 июня, ожидается улучшение погодных условий в Украине.

"Начиная уже с воскресенья, на территории Украины начнет распространяться поле высокого атмосферного давления из Европы, это антициклон. Он уже начнет обеспечивать нам более спокойную погоду. Меньше ветра будет, потому что сейчас, как проходят атмосферные фронты, то, конечно, дискомфорт, кроме того, больше облачности, осадки и не слишком высокие значения температуры, еще и ветер добавляет", — сказала синоптик.

Она добавила, что уже со следующей недели в Украине ситуация стабилизируется — будет меньше ветра, больше прояснений и солнечных дней, а также начнет расти температура.

Напомним, Наталка Диденко предупредила о похолодании и урагане завтра, 28 июня. По ее данным, в нескольких областях возможны дожди с грозами.

Кроме того, сегодня Землю накрыла магнитная буря. По данным космических метеорологов, геомагнитная активность началась еще утром и продлится до конца дня, постепенно уменьшаясь.