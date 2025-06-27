Погода в Україні 28 червня — точний прогноз від синоптика Діденко

Хлопчик гуляє під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 28 червня, буде вітряною та прохолодною. У кількох областях можливі дощі з грозами.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 28 червня

Діденко прогнозує, що в суботу в Україні знову посилиться вітер. Очікуються пориви до 15–20 м/с.

У східних, південних, місцями центральних та північних областях можливі дощі з грозами. Натомість на заході України буде сухо.

Температура повітря вдень від +21 до +25 °C. На півдні та сході в суботу буде тепліше — до +25…+28 °C.

У Києві в суботу пануватиме сильний північно-західний вітер. Температура триматиметься на рівні +20…+22 °C. Місцями можливі невеликі дощі, які чергуватимуться з сонячною погодою.

Карта температур. Фото: Ventusky

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, коли в Україну повернеться справжня літня спека.

Також ми розповідали, на яку погоду українцям варто очікувати на прийдешніх вихідних 28-29 червня.