Погода в Украине 28 июня — точный прогноз от синоптика Диденко

Мальчик гуляет во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 28 июня, будет ветреной и прохладной. В нескольких областях возможны дожди с грозами.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 28 июня

Диденко прогнозирует, что в субботу в Украине снова усилится ветер. Ожидаются порывы до 15-20 м/с.

В восточных, южных, местами центральных и северных областях возможны дожди с грозами. Зато на западе Украины будет сухо.

Температура воздуха днем от +21 до +25 °C. На юге и востоке в субботу будет теплее — до +25...+28 °C.

В Киеве в субботу будет господствовать сильный северо-западный ветер. Температура будет держаться на уровне +20...+22 °C. Местами возможны небольшие дожди, которые будут чередоваться с солнечной погодой.

Карта температур. Фото: Ventusky

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, когда в Украину вернется настоящая летняя жара.

Также мы рассказывали, какой погоды украинцам стоит ожидать на грядущих выходных 28-29 июня.