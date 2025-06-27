Погода в Украине 28 июня — точный прогноз от синоптика Диденко

Диденко предупредила о похолодании и урагане завтра — прогноз
Погода в Украине завтра, 28 июня, будет ветреной и прохладной. В нескольких областях возможны дожди с грозами.
Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.
Погода в Украине 28 июня
Диденко прогнозирует, что в субботу в Украине снова усилится ветер. Ожидаются порывы до 15-20 м/с.
В восточных, южных, местами центральных и северных областях возможны дожди с грозами. Зато на западе Украины будет сухо.
Температура воздуха днем от +21 до +25 °C. На юге и востоке в субботу будет теплее — до +25...+28 °C.
В Киеве в субботу будет господствовать сильный северо-западный ветер. Температура будет держаться на уровне +20...+22 °C. Местами возможны небольшие дожди, которые будут чередоваться с солнечной погодой.
Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, когда в Украину вернется настоящая летняя жара.
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