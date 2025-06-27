Коли в Україну прийде тепло — синоптик назва дату

Сильна спека на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Вже незабаром в Україну повернеться справжнє літнє потепління та спекотна погода. Вже з 29 червня буде менше вітру, більше прояснень та сонячних днів.

Про це повідомила синоптик, речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

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Птуха розповіла, що вже з неділі, 29 червня, очікується покращення погодних умов в Україні.

"Починаючи вже з неділі на території України почне поширюватися поле високого атмосферного тиску з Європи, це антициклон. Він вже почне забезпечувати нам більш спокійну погоду. Менше вітру буде, тому що зараз, як проходять атмосферні фронти, то, звичайно, дискомфорт, окрім того, що більше хмарності, опади і не надто високі значення температури, ще й вітер додає", — сказала синоптик.

Вона додала, що вже з наступного тижня в Україну ситуація стабілізується — буде менше вітру, більше прояснень та сонячних днів, а також почне зростати температура.

Нагадаємо, Наталка Діденко попередила про похолодання та буревій завтра, 28 червня. За її даними, у кількох областях можливі дощі з грозами.

Крім того, сьогодні Землю накрила магнітна буря. За даними космічних метеорологів, геомагнітна активність розпочалася ще зранку та триватиме до кінця дня, поступово зменшуючись.