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Главная Метео Жара до +38 °С и сильные осадки — прогноз погоды на выходные

Жара до +38 °С и сильные осадки — прогноз погоды на выходные

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 21:25
Прогноз погоды в Украине на выходные 26-27 июля
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине на выходных, 26-27 июля, ожидается неустойчивой. Местами синоптики прогнозируют осадки, сильные порывы ветра и грозы. В то же время температура воздуха будет жаркой.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Meteoprog.

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Погода от Укргидрометцентра на выходные

Синоптики прогнозируют разнообразную погоду в Украине. В южной части будет сухо и жарко, а на остальной территории — высокая температура воздуха и преимущественно без осадков.

Погода в Україні 26 липня
Погода в Украине 26 июля. Фото: Укргидрометцентр

Однако на западе и севере периодически ожидаются дожди разной интенсивности.

Синоптики рассказали, что атмосферные фронты с запада больше будут влиять на погоду западных, северных, Винницкой и Черкасской областей.

Погода от Meteoprog

В субботу, 26 июля, в западных областях, днем также местами в северных и центральных регионах ожидаются грозовые дожди. Кроме того, возможны сильные ливни, град и шквалы до 20 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 26 липня
Погода в Украине 26 июля. Фото: Meteoprog

Ветер ночью будет переменных направлений, а днем — восточный, юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +14...+19 °С, днем +22...+27 °С. В центральных, южных и восточных областях ночью будет +18...+23 °С, днем до +38 °С.

В воскресенье, 27 июля, на Правобережье Украины будет неустойчивая погода с грозовыми дождями, а также шквалами. На Левобережье существенных осадков не прогнозируется.

Прогноз погоди в Україні 27 липня
Погода в Украине 27 июля. Фото: Meteoprog

Ночью и утром местами возможен туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +14...+19 °С, днем +23...+29 °С. В центральных, южных и восточных ночью — +18...+23 °С, днем — +33...+38 °С.

Напомним, синоптики рассказали, что ночью 26 июля в Киеве ожидается кратковременный дождь.

А синоптик Наталья Диденко рассказала, что в субботу дожди с грозами ожидаются на западе, севере и в Харьковской области.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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