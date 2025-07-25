Прогноз погоди в Україні на вихідні 26-27 липня

Спека до +38 °С та сильні опади — прогноз погоди на вихідні
Погода в Україні на вихідних, 26-27 липня, очікується нестійкою. Місцями синоптики прогнозують опади, сильні пориви вітру та грози. Водночас температура повітря буде спекотною.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та Meteoprog.
Погода від Укргідрометцентру на вихідні
Синоптики прогнозують різноманітну погоду в Україні. У південній частині буде сухо та спекотно, а на решті території — висока температура повітря та переважно без опадів.
Однак на заході та півночі періодично очікуються дощі різної інтенсивності.
Синоптики розповіли, що атмосферні фронти з заходу більше впливатимуть на погоду західних, північних, Вінницької та Черкаської областей.
Погода від Meteoprog
У суботу, 26 липня, у західних областях, вдень також місцями у північних та центральних регіонах очікуються грозові дощі. Крім того, можливі сильні зливи, град та шквали до 20 м/с.
Вітер вночі буде змінних напрямків, а вдень — східний, південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря вночі +14...+19 °С, вдень +22...+27 °С. У центральних, південних та східних областях вночі буде +18...+23 °С, вдень до +38 °С.
У неділю, 27 липня, на Правобережжі України буде нестійка погода з грозовими дощами, а також шквалами. На Лівобережжі суттєвих опадів не прогнозується.
Вночі та зранку місцями можливий туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря вночі +14..+19 °С, вдень +23...+29 °С. У центральних, південних та східних вночі — +18...+23 °С, вдень — +33...+38 °С.
Нагадаємо, синоптики розповіли, що вночі 26 липня у Києві очікується короткочасний дощ.
А синоптик Наталка Діденко розповіла, що у суботу дощі з грозами очікуються на заході, півночі та в Харківській області.
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