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Головна Метео Спека до +38 °С та сильні опади — прогноз погоди на вихідні

Спека до +38 °С та сильні опади — прогноз погоди на вихідні

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 21:25
Прогноз погоди в Україні на вихідні 26-27 липня
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні на вихідних, 26-27 липня, очікується нестійкою. Місцями синоптики прогнозують опади, сильні пориви вітру та грози. Водночас температура повітря буде спекотною.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Meteoprog

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Погода від Укргідрометцентру на вихідні

Синоптики прогнозують різноманітну погоду в Україні. У південній частині буде сухо та спекотно, а на решті території — висока температура повітря та переважно без опадів.

Погода в Україні 26 липня
Погода в Україні 26 липня. Фото: Укргідрометцентр

Однак на заході та півночі періодично очікуються дощі різної інтенсивності. 

Синоптики розповіли, що атмосферні фронти з заходу більше впливатимуть на погоду західних, північних, Вінницької та Черкаської областей.

Погода від Meteoprog

У суботу, 26 липня, у західних областях, вдень також місцями у північних та центральних регіонах очікуються грозові дощі. Крім того, можливі сильні зливи, град та шквали до 20 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 26 липня
Погода в Україні 26 липня. Фото: Meteoprog

Вітер вночі буде змінних напрямків, а вдень — східний, південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +14...+19 °С, вдень +22...+27 °С. У центральних, південних та східних областях вночі буде +18...+23 °С, вдень до +38 °С.

У неділю, 27 липня, на Правобережжі України буде нестійка погода з грозовими дощами, а також шквалами. На Лівобережжі суттєвих опадів не прогнозується. 

Прогноз погоди в Україні 27 липня
Погода в Україні 27 липня. Фото: Meteoprog

Вночі та зранку місцями можливий туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +14..+19 °С, вдень +23...+29 °С. У центральних, південних та східних вночі — +18...+23 °С, вдень — +33...+38 °С.

Нагадаємо, синоптики розповіли, що вночі 26 липня у Києві очікується короткочасний дощ.

А синоптик Наталка Діденко розповіла, що у суботу дощі з грозами очікуються на заході, півночі та в Харківській області.

погода вихідні Укргідрометцентр дощ прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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