Погода сегодня 7 июня в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Девушки идут по улице во время жары. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на субботу, 7 июня, дали синоптики. Будет переменная облачность. В северных, а днем в западных, Винницкой, Харьковской и Луганской областях местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Об этом в пятницу, 6 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 7 июня

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью снизится до +15...+20 °С. Днем потеплеет до +28...+33 °С. В юго-восточной части местами будет сильная жара до +35 °С. В Карпатах ночью +11...+16 °С, а днем +21...+26 °С.

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер со скоростью 5–10 м/с будет дуть с юго-запада. Ночью в Киевской области будет +15...+20 °С, а Киеве — +18...+20 °С. Днем в столице воздух прогреется до +30...+32 °С, а в области до +28...+33 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Карта "Пожарная опасность" от Укргидрометцентра

В Украине, кроме большинства западных, северных и центральных областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 7 июня в западных, северных и местами в центральных областях пройдут кратковременные грозовые дожди. На остальной территории Украины без осадков.

Будет доминировать жаркая погода: +26...+32 °С. На юге и востоке воздух прогреется до +32...+34 °С.

В Киеве местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Возможны ливни, град, а во время гроз шквалистое усиление ветра.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что 7 июня в Украине будет жара. Кое-где столбики термометров поднимутся до +34 °С.

Также мы сообщали, что на Троицу, 8 июня, в некоторых областях Украины будут ливни, грозы и дожди. Правда, похолодание, несмотря на осадки, не ожидается. Местами будет более +30 °С.