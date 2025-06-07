Погода сьогодні 7 червня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Дівчата йдуть вулицею під час спеки. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на суботу, 7 червня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. У північних, а вдень у західних, Вінницькій, Харківській і Луганській областях місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Про це в п'ятницю, 6 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 7 червня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі знизиться до +15...+20 °С. Удень потеплішає до +28...+33 °С. У південно-східній частині місцями буде сильна спека до +35 °С. У Карпатах уночі +11...+16 °С, а вдень +21...+26 °С.

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер зі швидкістю 5–10 м/с дутиме з південного заходу. Уночі на Київщині буде +15...+20 °С, а Києві — +18...+20 °С. Удень у столиці повітря прогріється до +30...+32 °С, а в області до +28...+33 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека" від Укргідрометцентру

В Україні, крім більшості західних, північних і центральних областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 7 червня в західних, північних і подекуди в центральних областях пройдуть короткочасні грозові дощі. На решті території України без опадів.

Домінуватиме спекотна погода: +26...+32 °С. На півдні та сході повітря прогріється до +32...+34 °С.

У Києві місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Можливі зливи, град, а під час гроз шквалисте посилення вітру.

Раніше Наталка Діденко попередила, що 7 червня в Україні буде спека. Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +34 °С.

Також ми повідомляли, що на Трійцю, 8 червня, в деяких областях України будуть зливи, грози та дощі. Щоправда, похолодання, попри опади, не очікується. Місцями буде більше +30 °С.