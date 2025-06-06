Прогноз погоди в Україні на завтра 7 червня від Наталки Діденко

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 7 червня, очікується з дощами та грозами у декількох регіонах. Однак температура повітря місцями підвищиться до +34 °С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 7 червня

Значна частина України опиниться в атмосферних фронтах, внаслідок чого будуть опади з грозами. Дощі очікуються у західних, північних областях та місцями в центрі.

Погода в Європі 7 червня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Протягом дня температура повітря буде +26...+32 °С, на півдні та сході — +32...+34 °С.

Погода в Україні 7 червня. Фото: Meteopost

Погода в Києві 7 червня

У столиці місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, можливі зливи та град. Крім того, очікується шквалисте посилення вітру.

Коли очікувати зниження температури

З понеділка в Україні вдень буде +18...+24 °С, на заході подекуди +15...+19 °С.

"Різкі перепади атмосферного тиску та температури повітря — особливості найближчих синоптичних днів", — додала Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні на Трійцю, 8 червня, очікується різке погіршення погодних умов. Синоптики попередили про зливи, град та пориви вітру.

А нещодавно блискавка влучила в багатоповерхівку у Києві. Новини.LIVE розповідали, як вберегтися під час негоди.