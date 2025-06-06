Прогноз погоды в Украине на завтра 7 июня от Наталки Диденко

Адская жара и дожди — Диденко предупредила об изменении погоды
Погода в Украине завтра, 7 июня, ожидается с дождями и грозами в нескольких регионах. Однако температура воздуха местами повысится до +34 °С.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода в Украине 7 июня
Значительная часть Украины окажется в атмосферных фронтах, в результате чего будут осадки с грозами. Дожди ожидаются в западных, северных областях и местами в центре.
В течение дня температура воздуха будет +26...+32 °С, на юге и востоке — +32...+34 °С.
Погода в Киеве 7 июня
В столице местами пройдут кратковременные грозовые дожди, возможны ливни и град. Кроме того, ожидается шквалистое усиление ветра.
Когда ожидать снижения температуры
С понедельника в Украине днем будет +18...+24 °С, на западе местами +15...+19 °С.
"Резкие перепады атмосферного давления и температуры воздуха — особенности ближайших синоптических дней", — добавила Диденко.
Напомним, в Украине на Троицу, 8 июня, ожидается резкое ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о ливнях, граде и порывах ветра.
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