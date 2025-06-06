Прогноз погоды в Украине на завтра 7 июня от Наталки Диденко

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 7 июня, ожидается с дождями и грозами в нескольких регионах. Однако температура воздуха местами повысится до +34 °С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 7 июня

Значительная часть Украины окажется в атмосферных фронтах, в результате чего будут осадки с грозами. Дожди ожидаются в западных, северных областях и местами в центре.

Погода в Европе 7 июня. Фото: facebook.com/tala.didenko

В течение дня температура воздуха будет +26...+32 °С, на юге и востоке — +32...+34 °С.

Погода в Украине 7 июня. Фото: Meteopost

Погода в Киеве 7 июня

В столице местами пройдут кратковременные грозовые дожди, возможны ливни и град. Кроме того, ожидается шквалистое усиление ветра.

Когда ожидать снижения температуры

С понедельника в Украине днем будет +18...+24 °С, на западе местами +15...+19 °С.

"Резкие перепады атмосферного давления и температуры воздуха — особенности ближайших синоптических дней", — добавила Диденко.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Украине на Троицу, 8 июня, ожидается резкое ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о ливнях, граде и порывах ветра.

А недавно молния попала в многоэтажку в Киеве. Новини.LIVE рассказывали, как уберечься во время непогоды.