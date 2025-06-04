Сегодня, в среду 4 июня, синоптики прогнозируют теплую погоду, но в некоторых регионах могу пойти дождь

Жара, но в некоторых регионах с дождем — прогноз на сегодня
Сегодня, 4 июня, по всей территории Украины прогнозируется очень теплая погода, даже жаркая. Но в некоторых регионах следует ожидать осадки.
Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр и Наталка Диденко.
Погода в Украине на 4 июня
Укргидрометцентр информирует, что через нашу страну будет перемещаться атмосферный фронт с северо-запада. Следовательно, он обусловит дожди в некоторых областях: преимущественно на Левобережье, Черкасской области и в Крыму.
А вот на остальной территории нашего государства будет сухо и даже жарко. Средняя температура днем составит +21...+26 °С, а на юге страны столбики термометров поднимутся даже до +31 °С.
Прогноз на сегодня от Наталки Диденко
Синоптик Наталка Диденко прогнозирует на сегодня, 4 июня, кратковременные ливни только в Карпатах, на Закарпатье, а также в Донецкой и Луганской областях. А вот на остальной территории Украины будет сухая и солнечная погода.
Диденко обещает, что средняя температура в большинстве областей днем ожидается на уровне +23...+27 °C, а в южных и восточных регионах поднимется до +31 °C.
Погода на Киевщине 4 июня
В столичном регионе будет сухо и ясно. Днем воздух прогреется до +23...+24 °C.
На этой неделе, по прогнозу Диденко, почти по всей Украине воздух прогреется до +24...+29 °C, а на юге, востоке и местами в центре достигнет даже +32 °C.
Напомним, синоптики прогнозируют аномальное лето в Украине в 2025 году с большим количеством торнадо, гроз и градов.
Ранее мы сообщали, чего ожидать от магнитных бурь летом 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!