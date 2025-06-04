Сегодня, в среду 4 июня, синоптики прогнозируют теплую погоду, но в некоторых регионах могу пойти дождь

Девушка под солнцем. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 4 июня, по всей территории Украины прогнозируется очень теплая погода, даже жаркая. Но в некоторых регионах следует ожидать осадки.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр и Наталка Диденко.

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Погода в Украине на 4 июня

Погода в Украине на 4 июня. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Укргидрометцентр информирует, что через нашу страну будет перемещаться атмосферный фронт с северо-запада. Следовательно, он обусловит дожди в некоторых областях: преимущественно на Левобережье, Черкасской области и в Крыму.

А вот на остальной территории нашего государства будет сухо и даже жарко. Средняя температура днем составит +21...+26 °С, а на юге страны столбики термометров поднимутся даже до +31 °С.

Прогноз на сегодня от Наталки Диденко

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует на сегодня, 4 июня, кратковременные ливни только в Карпатах, на Закарпатье, а также в Донецкой и Луганской областях. А вот на остальной территории Украины будет сухая и солнечная погода.

Движение атмосферных фронтов. Фото: Wetterpade

Диденко обещает, что средняя температура в большинстве областей днем ожидается на уровне +23...+27 °C, а в южных и восточных регионах поднимется до +31 °C.

Погода на Киевщине 4 июня

В столичном регионе будет сухо и ясно. Днем воздух прогреется до +23...+24 °C.

Температурная карта Украины 4 июня. Фото: Метеопост

На этой неделе, по прогнозу Диденко, почти по всей Украине воздух прогреется до +24...+29 °C, а на юге, востоке и местами в центре достигнет даже +32 °C.

Напомним, синоптики прогнозируют аномальное лето в Украине в 2025 году с большим количеством торнадо, гроз и градов.

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