Сьогодні, у середу 4 червня, синоптики прогнозують теплу погоду, але в деяких регіонах можу піти дощ

Дівчина під сонцем. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні, 4 червня, по всій території України прогнозується дуже тепла погода, навіть спекотна. Але у деяких регіонах слід очікувати опади.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Погода в Україні на 4 червня

Погода в Україні на 4 червня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Укргідрометцентр інформує, що через нашу країну переміщуватиметься атмосферний фронт з північного заходу. Відтак, він зумовить дощі в деяких областях: переважно на Лівобережжі, Черкащині та в Криму.

А от на решті території нашої держави буде сухо і навіть спекотно. Середня температура вдень становитиме +21...+26 °С, а на півдні країни стовпчики термометрів піднімуться навіть до +31 °С.

Прогноз на сьогодні від Наталки Діденко

Синоптик Наталка Діденко прогнозує на сьогодні, 4 червня, короткочасні зливи лише в Карпатах, на Закарпатті, а також на Донеччині й Луганщині. А ось на іншій території України буде суха та сонячна погода.

Рух атмосферних фронтів. Фото: Wetterpade

Діденко обіцяє, що середня температура у більшості областей вдень очікується на рівні +23...+27 °C, а в південних і східних регіонах підніметься аж до +31 °C.

Погода на Київщині 4 червня

У столичному регіоні буде сухо та ясно. Вдень повітря прогріється до +23...+24 °C.

Температурна карта України 4 червня. Фото: Метеопост

На цьому тижні, за прогнозом Діденко, майже по всій Україні повітря прогріється до +24...+29 °C, а на півдні, сході та місцями в центрі сягне навіть +32 °C.

Нагадаємо, синоптики прогнозують аномальне літо в Україні у 2025 році із великою кількістю торнадо, гроз та градів.

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