Вспышки С и В-класса на Солнце — что ждать метеозависимым сегодня

Вспышки С и В-класса на Солнце — что ждать метеозависимым сегодня

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 13:52
Магнитные бури 23 августа — прогноз астросиноптиков на сегодня
Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Иллюстративное фото: freepik.com

В субботу, 23 августа, магнитные бури не слишком будут досаждать украинцам. Существенных штормов на Земле не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 23 августа

В течение суток солнечная активность была низкой. На Солнце произошло три вспышки С-класса и одна — В-класса, что почти не будет иметь влияния на нашу планету.

Астросиноптики прогнозируют, что в субботу геомагнитное поле будет спокойным, а солнечная активность низкой с возможными вспышками М-класса.

Солнечная активность на 23 августа:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 21.
Вспышки С и В-класса на Солнце — что ждать метеозависимым сегодня - фото 1
Прогноз магнитных бурь на 15-25 августа от Метеоагент. Фото: скриншот

Как уберечься от магнитных бурь

Магнитные бури могут иметь негативное влияние на метеозависимых людей, поэтому предупреждения о них помогают лучше подготовиться к солнечным штормам и лучше о себе позаботиться.

Чтобы минимизировать влияние бурь на свое здоровье, придерживайтесь ряда рекомендаций от врачей:

  • Спите не менее 7-9 часов в сутки, ложитесь отдыхать до 23:00 и избегайте переутомления.
  • Ешьте больше сезонных овощей и фруктов, а также продукты, богатые магнием, в частности, орехи, семена, шпинат и черный шоколад. Минимизируйте употребление жирной, острой и жареной пищи.
  • Пейте достаточное количество воды, а также травяные чаи, а именно мятный и ромашковый, также употребляйте свежевыжатые фруктовые соки.
  • Не ленитесь делать легкие физические упражнения и больше гуляйте на свежем воздухе.
  • Принимайте контрастный душ или посещайте баню для укрепления нервной системы, если нет такого запрета от вашего врача.
  • Старайтесь избегать конфликтных ситуаций и снизить психоэмоциональную нагрузку.
  • Откажитесь от употребления алкоголя, кофе, сигарет и кальяна.
У женщины болит голова. Иллюстративное фото: freepik.com

Напомним, что мы рассказывали, какие симптомы влияния магнитных бурь и как их различить.

Также мы сообщали, как сохранить здоровье крепким и выносливым в августе. Индивидуальные советы по вашему знаку зодиака.

космос Солнце здоровье магнитные бури прогнозы метеозависимость
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
