Магнитные бури 23 августа — прогноз астросиноптиков на сегодня

Вспышки С и В-класса на Солнце — что ждать метеозависимым сегодня
В субботу, 23 августа, магнитные бури не слишком будут досаждать украинцам. Существенных штормов на Земле не ожидается.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 23 августа
В течение суток солнечная активность была низкой. На Солнце произошло три вспышки С-класса и одна — В-класса, что почти не будет иметь влияния на нашу планету.
Астросиноптики прогнозируют, что в субботу геомагнитное поле будет спокойным, а солнечная активность низкой с возможными вспышками М-класса.
Солнечная активность на 23 августа:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 21.
Как уберечься от магнитных бурь
Магнитные бури могут иметь негативное влияние на метеозависимых людей, поэтому предупреждения о них помогают лучше подготовиться к солнечным штормам и лучше о себе позаботиться.
Чтобы минимизировать влияние бурь на свое здоровье, придерживайтесь ряда рекомендаций от врачей:
- Спите не менее 7-9 часов в сутки, ложитесь отдыхать до 23:00 и избегайте переутомления.
- Ешьте больше сезонных овощей и фруктов, а также продукты, богатые магнием, в частности, орехи, семена, шпинат и черный шоколад. Минимизируйте употребление жирной, острой и жареной пищи.
- Пейте достаточное количество воды, а также травяные чаи, а именно мятный и ромашковый, также употребляйте свежевыжатые фруктовые соки.
- Не ленитесь делать легкие физические упражнения и больше гуляйте на свежем воздухе.
- Принимайте контрастный душ или посещайте баню для укрепления нервной системы, если нет такого запрета от вашего врача.
- Старайтесь избегать конфликтных ситуаций и снизить психоэмоциональную нагрузку.
- Откажитесь от употребления алкоголя, кофе, сигарет и кальяна.
Напомним, что мы рассказывали, какие симптомы влияния магнитных бурь и как их различить.
Также мы сообщали, как сохранить здоровье крепким и выносливым в августе. Индивидуальные советы по вашему знаку зодиака.
Читайте Новини.LIVE!