Магнитные бури 23 августа — прогноз астросиноптиков на сегодня

Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Иллюстративное фото: freepik.com

В субботу, 23 августа, магнитные бури не слишком будут досаждать украинцам. Существенных штормов на Земле не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 23 августа

В течение суток солнечная активность была низкой. На Солнце произошло три вспышки С-класса и одна — В-класса, что почти не будет иметь влияния на нашу планету.

Астросиноптики прогнозируют, что в субботу геомагнитное поле будет спокойным, а солнечная активность низкой с возможными вспышками М-класса.

Солнечная активность на 23 августа:

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 21.

Прогноз магнитных бурь на 15-25 августа от Метеоагент. Фото: скриншот

Как уберечься от магнитных бурь

Магнитные бури могут иметь негативное влияние на метеозависимых людей, поэтому предупреждения о них помогают лучше подготовиться к солнечным штормам и лучше о себе позаботиться.

Чтобы минимизировать влияние бурь на свое здоровье, придерживайтесь ряда рекомендаций от врачей:

Спите не менее 7-9 часов в сутки, ложитесь отдыхать до 23:00 и избегайте переутомления.

Ешьте больше сезонных овощей и фруктов, а также продукты, богатые магнием, в частности, орехи, семена, шпинат и черный шоколад. Минимизируйте употребление жирной, острой и жареной пищи.

Пейте достаточное количество воды, а также травяные чаи, а именно мятный и ромашковый, также употребляйте свежевыжатые фруктовые соки.

Не ленитесь делать легкие физические упражнения и больше гуляйте на свежем воздухе.

Принимайте контрастный душ или посещайте баню для укрепления нервной системы, если нет такого запрета от вашего врача.

Старайтесь избегать конфликтных ситуаций и снизить психоэмоциональную нагрузку.

Откажитесь от употребления алкоголя, кофе, сигарет и кальяна.

У женщины болит голова. Иллюстративное фото: freepik.com

Напомним, что мы рассказывали, какие симптомы влияния магнитных бурь и как их различить.

Также мы сообщали, как сохранить здоровье крепким и выносливым в августе. Индивидуальные советы по вашему знаку зодиака.