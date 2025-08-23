Магнітні бурі 23 серпня — прогноз астросиноптиків на сьогодні

Жінка страждає від впливу магнітних бур. Ілюстративне фото: freepik.com

У суботу, 23 серпня, магнітні бурі не надто докучатимуть українцям. Суттєвих штормів на Землі не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 23 серпня

Упродовж доби сонячна активність була низькою. На Сонці сталося три спалахи С-класу та один — В-класу, що майже не матиме впливу на нашу планету.

Астросиноптики прогнозують, що в суботу геомагнітне поле буде спокійним, а сонячна активність низькою з можливими спалахами М-класу.

Сонячна активність на 23 серпня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 21.

Прогноз магнітних бур на 15-25 серпня від Мeteoagent. Фото: скриншот

Як вберегтися від магнітних бур

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на метеозалежних людей, тому попередження про них допомагають краще підготуватися до сонячних штормів та краще про себе подбати.

Щоб мінімізувати вплив бур на своє здоров'я, дотримуйтеся низки рекомендацій від лікарів:

Спіть не менш як 7-9 годин на добу, лягайте відпочивати до 23:00 і уникайте перевтоми.

Їжте більше сезонних овочів та фруктів, а також продукти, багаті на магній, зокрема, горіхи, насіння, шпинат та чорний шоколад. Мінімізуйте вживання жирної, гострої та смаженої їжі.

Пийте достатню кількість води, а також трав'яні чаї, а саме м'ятний і ромашковий, також вживайте свіжовичавлені фруктові соки.

Не лінуйтеся робити легкі фізичні вправи й більше гуляйте на свіжому повітрі.

Приймайте контрастний душ або відвідуйте лазню для зміцнення нервової системи, якщо немає такої заборони від вашого лікаря.

Намагайтеся уникати конфліктних ситуацій і знизити психоемоційне навантаження.

Відмовтеся від вживання алкоголю, кави, цигарок і кальяну.



У жінки болить голова. Ілюстративне фото: freepik.com

