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Солнце временно в покое — прогноз магнитных бурь на сегодня

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Дата публикации 1 июля 2025 14:24
Магнитные бури 1 июля — прогноз для метеозависимых
Усталость. Фото: Pexels

Во вторник, 1 июля, геомагнитное поле на Земле будет оставаться стабильным. По данным специалистов, никаких магнитных бурь в этот день не ожидается. Геомагнитное поле будет находиться в спокойном состоянии.

Об этом сообщили астросиноптики Meteoprog.

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Магнитные бури 1 июля — прогноз

В течение последних суток солнечная активность была низкой. На Солнце зафиксировали лишь две вспышки класса С, которые не имеют существенного влияния на земную магнитосферу. Во вторник ситуация, по прогнозам, будет оставаться неизменной, однако, существует небольшая вероятность появления вспышки класса М. Но даже в таком случае значительных геомагнитных возмущений не предвидится.

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Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Солнечная активность на 1 июля:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 42

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие и что делать

Хотя магнитных бурь не ожидается, чувствительные к изменениям космической погоды люди могут периодически испытывать дискомфорт из-за незначительных колебаний. Среди типичных симптомов — головная боль, головокружение, слабость, изменения давления или плохое настроение.

Во время магнитных бурь следует соблюдать режим сна и отдыха, избегать переутомления и стресса. Полезно поддерживать водный баланс и пить больше чистой воды, а также ограничить употребление кофе, алкоголя и жирной пищи.

По возможности, стоит больше бывать на свежем воздухе. Если вы тренируетесь, то в такие дни лучше снизить интенсивность физических нагрузок. Для стабилизации давления и уменьшения симптомов могут помочь легкие физические упражнения, дыхательные техники или расслабляющие чаи, например, с мятой или мелиссой.

Напомним, синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет первая половина июля и готовиться ли украинцам к сильной жаре.

Также Новини.LIVE писали ранее, какой будет активность Солнца в течение летнего сезона в 2025 году и будут ли сильные магнитные бури.

космос Солнце магнитные бури прогнозы
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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