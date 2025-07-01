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Головна Метео Сонце тимчасово в спокої — прогноз магнітних бур на сьогодні

Сонце тимчасово в спокої — прогноз магнітних бур на сьогодні

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Дата публікації: 1 липня 2025 14:24
Магнітні бурі 1 липня — прогноз для метеозалежних
Втома. Фото: Pexels

У вівторок, 1 липня, геомагнітне поле на Землі залишатиметься стабільним. За даними фахівців, жодних магнітних бур цього дня не очікується. Геомагнітне поле перебуватиме у спокійному стані.

Про це повідомили астросиноптики Meteoprog.

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Протягом останньої доби сонячна активність була низькою. На Сонці зафіксували лише два спалахи класу С, які не мають суттєвого впливу на земну магнітосферу. У вівторок ситуація, за прогнозами, залишатиметься незмінною, проте, існує невелика ймовірність появи спалаху класу М. Та навіть у такому разі значних геомагнітних збурень не передбачається.

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Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 1 липня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 42

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття та що робити

Хоча магнітних бур не очікується, чутливі до змін космічної погоди люди можуть періодично відчувати дискомфорт через незначні коливання. Серед типових симптомів — головний біль, запаморочення, слабкість, зміни тиску чи поганий настрій.

Під час магнітних бур варто дотримуватись режиму сну й відпочинку, уникати перевтоми та стресу. Корисно підтримувати водний баланс і пити більше чистої води, а також обмежити вживання кави, алкоголю та жирної їжі.

За можливості, варто більше бувати на свіжому повітрі. Якщо ви тренуєтесь, то в такі дні краще знизити інтенсивність фізичних навантажень. Для стабілізації тиску та зменшення симптомів можуть допомогти легкі фізичні вправи, дихальні техніки або розслаблюючі чаї, наприклад, з м'ятою чи мелісою.

Нагадаємо, синоптик Наталія Птуха розповіла, якою буде перша половина липня та чи готуватися українцям до сильної спеки

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космос Сонце магнітні бурі прогнози
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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