Прогноз магнитных бурь 11 июня для метеозависимых

Плохое самочувствие. Фото: Pexels

В течение последних суток Солнце было малоактивным, поэтому сильных мощных магнитных бурь не прогнозируют. Зафиксирована лишь одна вспышка класса B и три вспышки класса C — эти явления не представляют существенной угрозы для Земли.

Об этом сообщили астросиноптики Meteoprog.

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Магнитные бури 11 июня

В среду, 11 июня, прогнозируется сохранение невысокого уровня солнечной активности с возможным появлением вспышек класса M. Геомагнитное поле ожидается в состоянии от спокойного до активного, что может повлиять на самочувствие людей и функционирование техники.

Головные боли. Фото: Pexels

Солнечная активность на 11 июня:

Возможность малого геомагнитного шторма — 30%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.

Количество солнечных пятен — 32.

Магнитные бури могут влиять на живых существ и технику

Магнитные бури, даже незначительные, могут сказаться на здоровье метеозависимых людей. Часто наблюдаются головные боли, бессонница, колебания давления, усталость, раздражительность и снижение концентрации. Людей с сердечно-сосудистыми болезнями врачи предостерегают от перенапряжения, поскольку в периоды повышенной геомагнитной активности возрастает риск инфарктов и инсультов.

Также геомагнитные колебания могут влиять на точность навигационных систем, работу радиосвязи, спутников и электросетей.

Уязвимыми являются системы, зависящие от стабильных электрических сигналов, в частности GPS, а также авиационная техника и телекоммуникационное оборудование. В дни бурь рекомендуется ограничить использование сложных электронных приборов или проверить их устойчивость к перепадам напряжения.

Специалисты советуют в периоды геомагнитных возмущений больше отдыхать, избегать стресса, следить за давлением, пить больше воды и отказаться от чрезмерной физической нагрузки.

Людям с хроническими заболеваниями стоит иметь при себе лекарства, а водителям — быть внимательнее на дороге из-за возможного снижения концентрации.

Напомним, астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на июнь.

Также метеорологи прогнозируют аномально жаркое лето в Украине в 2025 году и назвали самый горячий месяц.