Прогноз магнітних бур 11 червня для метеозалежних

Погане самопочуття. Фото: Pexels

Протягом останньої доби Сонце було малоактивним, тож сильних потужних магнітних бур не прогнозують. Зафіксовано лише один спалах класу B та три спалахи класу C — ці явища не становлять суттєвої загрози для Землі.

Про це повідомили астросиноптики Meteoprog.

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Магнітні бурі 11 червня

У середу, 11 червня, прогнозується збереження невисокого рівня сонячної активності з можливою появою спалахів класу M. Геомагнітне поле очікується у стані від спокійного до активного, що може вплинути на самопочуття людей і функціонування техніки.

Головні болі. Фото: Pexels

Сонячна активність на 11 червня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 30%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

Кількість сонячних плям — 32.

Магнітні бурі можуть впливати на живих істот і техніку

Магнітні бурі, навіть незначні, можуть позначитися на здоров'ї метеозалежних людей. Часто спостерігаються головний біль, безсоння, коливання тиску, втома, дратівливість і зниження концентрації. Людей із серцево-судинними хворобами лікарі застерігають від перенапруги, оскільки в періоди підвищеної геомагнітної активності зростає ризик інфарктів та інсультів.

Також геомагнітні коливання можуть впливати на точність навігаційних систем, роботу радіозв’язку, супутників і електромереж.

Уразливими є системи, що залежать від стабільних електричних сигналів, зокрема GPS, а також авіаційна техніка і телекомунікаційне обладнання. У дні бур рекомендується обмежити використання складних електронних приладів або перевірити їхню стійкість до перепадів напруги.

Фахівці радять у періоди геомагнітних збурень більше відпочивати, уникати стресу, стежити за тиском, пити більше води та відмовитися від надмірного фізичного навантаження.

Людям із хронічними захворюваннями варто мати при собі ліки, а водіям — бути уважнішими на дорозі через можливе зниження концентрації.

Нагадаємо, астросиноптики склали прогноз магнітних бур на червень.

Також метеорологи прогнозують аномально спекотне літо в Україні у 2025 році та назвали найгарячіший місяць.